Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu (KOÜBAT) tarafından bu yıl 12. kez düzenlenen Ulusal Tıp Kongresi "Nörosentez", sağlık dünyasına önemli katkı sunuyor. 25 Nisan tarihinde başlayan ve yarına kadar devam edecek olan kongre, Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde devam ediyor. ?Türkiye’nin dört bir yanından tıp fakültesi öğrencilerini bir araya getiren kongre, bu yıl nörolojik bilimler temasıyla (Nöroloji - Nöroşirürji - Radyoloji - Psikiyatri) alanında uzman isimleri ve öğrencileri buluşturuyor.

HEKİMSEN sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlik katılımcıların beğenisini topladı.

Geleceğin doktorları uzmanlarla bir araya geldi

Salih Çağlıyan ve İrem Kara başkanlığında kongreyi düzenleyen öğrenciler, "Nörosentez" adının tesadüfi olmadığını vurguladı. Öğrenciler, amaçlarının yalnızca tek bir branş üzerinden ilerlemek değil, dört farklı alandaki uzmanlık bilgisini bir araya getirerek daha kapsayıcı ve bilimsel açıdan zengin bir program sunmak olduğunu belirtti. Türkiye’nin dört bir yanından gelen 12 konuşmacı akademisyen, bu dört branşa dair en güncel bilgileri ve klinik tecrübeleri katılımcılarla paylaştı. Kocaeli Üniversitesi’nden 80 kişilik gönüllü öğrenci ekibi, yaklaşık 6 ay süren yoğun hazırlık süreci sonunda 20 farklı üniversiteden gelen 600’e yakın tıp öğrencisini ağırladı. Bu büyük organizasyon, yalnızca bilimsel değil, aynı zamanda mesleki dayanışmayı da güçlendiren platform olarak dikkat çekti.

"Sağlıklı beslenme ile Demans hastalığından korunmak mümkün"

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aybala Neslihan Alagöz, özellikle toplum sağlığını ilgilendiren konulara vurgu yaptı. Demans ve Alzheimer hastalıklarına yönelik gerçekleştirdiği sunumunda, hastalığın nedenleri, korunma yolları ve yaşam tarzı etkileri aktaran Doç. Dr. Alagöz, "Demans, özellikle Alzheimer hastalığı üzerinden ele alındı. Hastalık çoğunlukla tesadüfi şekilde görülüyor ve küçük bir kısmı genetik geçiş gösteriyor. Ama net olarak söyleyebiliriz ki sağlıklı yaşam ilkeleri uygulandığında Demans dahil birçok hastalıktan korunmak mümkün. Akdeniz tipi beslenme, bol su tüketimi ve düzenli fiziksel egzersiz bu süreçte kritik rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

"Bu kongre, bilim dallarının iş birliğiyle oluşan bir sentezin en güzel örneği oldu"

Kongreye sponsor olan HEKİMSEN Sendikası da etkinlikte yer aldı. Bu etkinliği desteklemekten duydukları memnuniyeti dile getiren HEKİMSEN Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, "Nörosentez, dört farklı branşın ortak bilimsel neticelendirme olarak çok değerli bir fikir. Nöroşirurjik travmaların psikiyatrik sonuçları olabileceği gibi, diğer branşlar arasında da birbirini tamamlayan ilişkiler mevcut. Bu kongre, bilim dallarının iş birliğiyle oluşan bir sentezin en güzel örneği oldu." dedi.