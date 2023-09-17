Prof. Dr. Vefik Arıca, “Tuvalete telefonla girmek klozet kapağına çıplak elle dokunmak kadar zararlı. Aynı miktarda bakteri ve parazit elimize bulaşır” dedi.

Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, son dönemlerde özellikle gençler arasından tuvalete cep telefonuyla girmenin sıkça rastlanan bir durum olduğunu söyledi. Bunun sağlık açısından bazı sakıncalarının bulunduğuna değinen Prof. Dr. Arıca, “Özellikle gençlerde biz bunu sık görüyoruz. Tuvalete telefonla girerek uzun süreli onunla vakit geçiriyorlar. Aslında tuvalete telefonla girmek klozet kapağına çıplak elle dokunmak kadar zararlı. Aynı miktarda bakteri ve parazit elimize bulaşır” diye konuştu.

Arıca, bulaşan bakteri ve parazitlerin hastalıklara neden olabileceğinin altını çizerek şöyle konuştu:

“Bakteri ve parazitler bulaştıktan sonra elimizi sabunlu suyla yıkasak dahi o parazit ve bakteri geçmiyor ve onunla birlikte yemek masasına veya farklı bölgelere götürüp aynı paraziti, aynı bakteriyi bulaştırabiliriz. Özellikle küçük çocuğumuz var ise evin içinde sık hastalanmalara neden olabilir. Bu nedenle tuvalete veya özel yerlere cep telefonumuzu götürmemeliyiz.”