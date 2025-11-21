Uzun yıllar Galatasaray’da oynayan ve yardımcı antrenörlük yapan Necati Ateş, sarı-kırmızılı takımın ocak ayı transfer planlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Yüzde 100 Stoper Alınacak"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan eski futbolcu, "Galatasaray devre arasında boş durmayacak. Çok iyi oyuncular alacak. Mali gücü yerinde, psikolojik gücü yerinde. Oyuncular Galatasaray'a gelmek istiyor. Eskiden biz oyunculara giderdik. 100 kere aileleriyle, menajerleriyle konuşurduk. Devre arasında yüzde 100 bir stoper alınacak. Sakatlıklar, cezalar nedeniyle mutlaka bir stoper almalı" dedi.

"Sörloth Ve Lokkman Alınmalı"

Santrfor ve kanat bölgesine muhtemel takviyeler için isim veren Necati Ateş, "Galatasaray, bir santrafor da alacak. Sörloth'ü almasından yanayım. Sörloth oynamak istiyor, Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyor. Bana onun için doğru adres Galatasaray gibi gözüküyor. Galatasaray, Lookman'ı almalı. Biraz sorunlara var ama Galatasaray'da pek çok açığı kapatır. Barış Alper Yılmaz'ı da rahatlatır. Birbirine yakın oyuncuların olması takım başarısını yukarı çıkar. Osimhen varlığı Lookman'ın gelme ihtimalini artırıyor" ifadelerini kullandı.