TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki kura çekimi, geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF Yönetim Kurulu Üyeleri yer alırken; Fenerbahçe’yi Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Tounoğulları ile Sportif Direktör Devin Özek, Galatasaray’ı ise Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve İdari Direktör Uğur Yıldız temsil etti. Ayrıca Samsunspor adına Başkan Vekili Veysel Bilen, Trabzonspor adına Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy kura çekimine katılan isimler arasında yer aldı.

Kura çekimi öncesinde Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy, kupanın Trabzon'a yakışacağını belirterek, "Gönlümden Gaziantep geçiyor. Galatasaray'la Gaziantep'te görülecek bir hesabımız var." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sarı-kırmızılı kulübün ilklerin takımı olduğunu vurgulayarak, "İlk kez yapılan bu formatta kupayı müzemize götürmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe Futbol Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, ikinci yarı başlamadan önce yapılacak karşılaşmaların kulüpler için önemli bir prova niteliği taşıdığını söyleyerek, Fenerbahçe’nin hedefinin kupayı kazanmak olduğunu ifade etti.

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen de yeni formatın Türk futboluna katkı sağlayacağını düşündüklerinin altını çizerek, "Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde gidebildiğimiz yere kadar temsil etmek istiyoruz. Rakibimiz Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum." açıklamasında bulundu.

Kura çekiminin ardından maç programı da netleşti. Buna göre Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki karşılaşma 5 Ocak’ta Gaziantep Stadyumu’nda, Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki mücadele ise 6 Ocak’ta Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak.

Turnuvanın finali ise 10 Ocak’ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda gerçekleştirilecek.