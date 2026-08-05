2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/A maddesi kapsamında kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek ihale, 18 Ağustos 2026 Salı günü saat 14.00'te Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapılacak.

913 METREKARELİK TİCARİ ALAN KİRALANACAK

İhale kapsamında Genel Acil Servis, Kadın Doğum Acil, Çocuk Acil ve Poliklinikler bölgesindeki büfe, kantin ve kafeterya alanları ile idarenin belirleyeceği noktalara kurulacak 10 adet yiyecek-içecek otomatı birlikte kiraya verilecek.

Toplam 913 metrekarelik ticari alanın kullanım hakkı 2 yıl süreyle yüklenici firmaya verilecek.

YILLIK MUHAMMEN BEDEL 38 MİLYON TL

Kira Tespit Komisyonu tarafından belirlenen yıllık muhammen kira bedeli 38 milyon 11 bin 385 TL 50 kuruş olarak açıklandı.

İhaleye katılacak isteklilerin yatırması gereken geçici teminat tutarı ise 11 milyon 403 bin 415 TL 65 kuruş olarak belirlendi.

BENZER İŞ DENEYİMİ ŞARTI ARANACAK

İhaleye katılacak firmaların veya kişilerin, son 5 yıl içerisinde kamu kurumları ya da özel sağlık kuruluşlarında, ihale bedelinin en az yüzde 25'i tutarında büfe, kantin, kafeterya, çay ocağı veya pastane işletmeciliği yapmış ve bunu belgeleyebilmiş olması gerekiyor.

Ayrıca isteklilerden banka referans mektubu, vergi ve SGK borcu bulunmadığına dair belgeler, adli sicil kaydı, oda kayıt belgeleri ve şartnamede belirtilen diğer evraklar da talep edilecek.

ŞARTNAME ÜCRETLİ SATILACAK

İhale dokümanı, 500 TL karşılığında Çekirge Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi'nden temin edilebilecek. İhaleye teklif verecek gerçek ve tüzel kişilerin şartnameyi satın almaları zorunlu olacak.

Teklif dosyaları ihale günü ve saatine kadar Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi'ne elden teslim edilebileceği gibi, kanunda belirtilen şartlara uygun şekilde iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilecek.

İhale komisyonunun, gerekçesini belirtmek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu da ilan metninde yer aldı.