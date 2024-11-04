Hastalığının safra kesesine yayıldığını belirten Tanyeli, bu nedenle bir ameliyat geçireceğini duyurdu.

AMELİYAT OLACAK

Hastane odasında eşi İlker Sünnili ve köpeği Tarçın ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Tanyeli, “Safra kesem temizlenecek. Haftalardır aynı odadayım, bu bayramı da geçen yıl olduğu gibi hastanede geçiriyorum. Hafta sonu taburcu oluyorum, evimi çok özledim” ifadelerini kullandı. Sanatçının sağlığı için dua eden hayranları, Tanyeli’nin durumunu yakından takip ediyor.