Edirne Uzunköprü’de direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda öğle saatlerinde meydana gelen bir trafik kazasında bir araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı ve bir aydınlatma direğine çarptı. Olayda seyir halinde ilerleyen otomobil, ani bir direksiyon kaybı sonucu orta alana çıkarak aydınlatma direğini devirdi. Sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken herhangi bir yara almadı. Kaza sonrasında belediye ekipleri olası bir güvenlik riskine karşı önlem alarak aydınlatma direğini söktü. Bölgeye gelen çekici ile araç kaza yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.