Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde 4 katlı bir evin 4’üncü katında mutfak ocağından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, gece 01.40 sularında Uzunköprü ilçesi Rıza Efendi Mahallesi Testici Sokak’ta 4 katlı bir evin 4’üncü katında meydana geldi. Yangını gören apartman sakinleri ve çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen TREDAŞ ekiplerinin binadaki elektriği kesmesinin ardından, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu ve zamanında müdahalesi ile kontrol altına alınan yangının, mutfak ocağından çıktığı belirlendi. Evde yaşayan ismi öğrenilemeyen bir kişi ise 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından taburcu edildi. Öte yandan yangının söndürüldüğünü fark eden vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Yangında hasar gören ev ise kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ve polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.