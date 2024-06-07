Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametinden Uzunköprü istikametine seyir halinde olan K 1274BM Bulgaristan plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada sürücü yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Karayolları ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, sürücünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.