Bilecik İl Müftülüğü tarafından vaaz becerilerini geliştirmek isteyen vatandaşlara eğitim verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yurt genelinde din hizmetlerinde verimliliğini artırmak, vaaz etme becerilerine sahip din görevlilerinin mesleki yeterliliklerini geliştirmek, vaaz ve irşat hizmetlerinin etkin kullanımını sağlamak amacıyla ‘Din Görevlilerinin Vaaz Becerilerini Geliştirme Hizmet İçi Eğitim Kursu’ düzenleniyor. Bu kapsamda Bilecik İl Müftülüğü tarafından din görevlilerine yönelik ‘Vaaz Becerilerini Geliştirme Hizmet İçi Eğitim Kursu’ başlatıldı. Osmanlı Hafızlık Erkek Kur’an Kursunda başlatılan eğitimin ilk dersini İl Müftü Ali Erhun verdi. Müftü Ali Erhun, eğitim semineriyle nitelikli ve etkileyici vaaz sunma becerileri kazandırarak din görevlilerinin irşat hizmetlerini daha etkin ve verimli bir şekilde sunmasını hedeflediklerini belirterek din görevlilerine tavsiyelerde bulundu.