İstanbul Vakıflar İkinci Bölge Müdürlüğü vakıfların hayır şartı gereği, 150 çocuğun sünnet edildiği bir organizasyon tertip etti. Şölen havasında geçen organizasyonda, sünnet olacak çocuklara, İslam Medeniyetinin baş şehri İstanbul ’un tarihi havası teneffüs ettirildi.

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından vakıfların hayır şartı gereği, 150 çocuk için sünnet töreni düzenlendi. Sünnet olacak çocuklar ve aileleri için boğazda gemi turu yapıldı. Üsküdar ve Boğaz’ın tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtıldığı gezide, çocuklar ve aileleri tarihe yolculuk yaptı. Aziz Mahmut Hüdai Tekkesi’nde dualar edildi. Boğaz’ın serin sularının üzerinde çay, simit, kurabiye, meyve suyu ve dondurma ikramının yanında, çocuklara yönelik yüz boyama ve Karagöz etkinlikleri düzenlendi. Ayrıca sünnet organizasyonunda çocuklara kol saati, sırt çantası ve altın hediye edildi.

Sünnet organizasyonunda konuşan İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürü Arif Özsoy, "Vakfiyeye göre 40 çocuğu sünnet ettirmek gerekiyor. Ama ihtiyaç sahibi ne kadar çocuk varsa onların tamamını sünnet ettirelim diye sistemi açtık. 150 aile bize müracaatta bulundu. Hiç ayrım yapmadan tamamı için sünnet organizasyonunu organize ettik. Ailelerimizi ve çocuklarımızı mutlu etmek için bu programda olması gereken ne varsa hepsini düşündük. Sünnette altın olmayınca olmaz, dedik. Çocuklarımızın tamamına birer altın vereceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sünnet organizasyonuna katılan çocuklardan biri, "Geldiğim için çok mutluyum, burası çok güzel bir yerdi. Sünnet olacağım için de mutluyum, çok eğlendim" dedi. Aileleri ise organizasyondan çok memnun olduklarını söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.