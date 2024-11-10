Bilecik’te dün bir evde başlayan ardından 2 eve sıçrayan yangın sonrası dumandan etkilenen ev sahibi Muharrem Kalay’ı, Bilecik Valisi Şefik Aygöl hastanede ziyaret etti.

Dün akşam saatlerinde İnhisar ilçesine bağlı Harmanköy’de Muharrem Kalay’a ait bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgârın etkisiyle alevler yanında bulunan 2 eve sıçradı. Alevleri gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Bilecik, Söğüt ve İnhisar Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken dün gece geç saatlerde tamamen söndürüldü.

Ev sahibini hastanede ziyaret etti

Yangından dumandan etkilenen ev sahibi Muharrem Kalay’ı tedavi gördüğü İnhisar İlçe Devlet Hastanesi’nde ziyaret eden Vali Şefik Aygöl, “Dün yaşanan yangının büyümeden söndürülmesi ve can kaybının yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. Ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başarıyla tamamlandı. Devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yaralarını saracağız. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir daha benzer felaketlerin yaşanmamasını temenni ediyorum” dedi.