Bilecik Valisi Şefik Aygöl, "Özel evlatlarımızla tüm engelleri birlikte aşmaya kararlıyız, her alanda her zaman yanlarındayız” diyerek onlara büyük destek olacağını belirtti.

Vali Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği’ni ziyaret ederek özel gereksinimli bireylerle bir araya geldiler. Dernek üyeleri ve aileleriyle sıcak bir sohbet gerçekleştiren Vali Aygöl, engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını güçlendirecek çalışmaların önemine değindi. Konuşmasında, “Özel bireylerimizle tüm engelleri birlikte aşmaya kararlıyız. Onların azmi, hayalleri ve başarıları bizler için en büyük motivasyon kaynağıdır” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, engelli bireylerin gerçekleştirdiği el emeği çalışmalar sergilendi ve katılımcılarla keyifli anlar paylaşıldı. Vali Aygöl, dernek üyelerinin taleplerini dinleyerek, bu alandaki projelere her zaman destek olacaklarını belirtti.

Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve bireylerle yapılan samimi sohbetlerle sona erdi.