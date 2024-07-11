Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, LGS’de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan 13 öğrenciyi ve velisini makamında ağırladı.

Türkiye’de 2024 yılında gerçekleştirilen Liselere Giriş Sınavında (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan 13 öğrenci, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş’ın konuğu oldu. Velileriyle birlikte makamında öğrencileri ağırlayan Vali Demirtaş, başarılarından dolayı kendilerine ve ailelerini tebrik etti. Mustafa Selim Akyol, Koray Şen, Zümra Arslan, Birsen Naz İçal, Bora Ceyhan, Elvin Ediz, İpek Soy, Ayşe Melek Kökbıyık, Kağan Konur, Kerem Sönmez, Sezin Esen, Atrahan Uygur Balcı ve Enes Konar’a çeşitli hediyeler takdim eden Vali Demirtaş, yeni eğitim öğretim dönemlerinde başarılar diledi.