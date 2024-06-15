Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Trakya Bölgesine kontrolsüz hayvan geçişini engellemek için Kurban Bayramı öncesi izinsiz, kaçak, küpesiz ve nakil için gereken belgeleri, izinleri bulundurmayan hayvanların tespiti için denetim yapan 1915 Çanakkale Köprüsü Canlı Hayvan Kontrol Noktasında incelemelerde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner hekim ve emniyet personeliyle 24 Saat esasına göre denetim yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü Canlı Hayvan Kontrol Noktasında incelemelerde bulunan Vali İlhami Aktaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan’dan yapılan çalışmalar ve denetimler hakkında bilgi aldı.

Uygulama noktasında görevli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Emniyet Personeliyle bir süre görüşerek sohbet edip yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali İlhami Aktaş, ekiplere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kurban Bayramı öncesi tüm hazırlıkların tamamlandığını ve gerekli önlemlerin alındığını ifade eden Vali İlhami Aktaş, vatandaşların dini vecibelerini rahatlıkla yerine getirmeleri için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Emniyet Personelinin 24 saat esasına göre denetimlere devam edeceğini belirtti.