Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Valilik önünde kurulan standı ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan standı ziyaret eden Vali İlhami Aktaş, görevli personelden 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü farkındalık çalışmaları hakkında bilgi aldı. Stant görevlileri ile bir süre görüşerek sohbet eden Vali İlhami Aktaş, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Dünya Otizm Farkındalık Gününde toplumumuzdaki farkındalığın artmasını temenni eden Vali İlhami Aktaş, otizmli bireylerimize ve onları özveriyle hayata hazırlayan ailelerine sevgi ve saygılarını iletti.