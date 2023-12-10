Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününde yayınladığı mesajında, “Ülkemizin de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini ilk imzalayan ülkeler arasında yer alması ve beyannamenin ruhuna uygun olarak bugüne kadar insan haklarının en üst düzeyde tesis edilmesine, bunların güvence altına alınarak değişen koşullara göre geliştirilip uyarlanmasına ve bu evrensel değerlerin, demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün tüm dünyada egemen olması noktasında gayretlerine kararlılıkla devam etmektedir” dedi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününde bir mesaj yayınladı. Vali Aktaş’ın mesajında, “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nca 10 Aralık 1948 tarihinde kabulünün 75.yıldönümü olan bugün yüzyıllar boyunca süren bir mücadelenin ürünü olarak, insanların doğuştan ve eşit bir biçimde sahip oldukları hakları ifade eden uluslararası bir belgenin kabul edilişinin kutlandığı bir gündür. Ülkemizin de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini ilk imzalayan ülkeler arasında yer alması ve beyannamenin ruhuna uygun olarak bugüne kadar insan haklarının en üst düzeyde tesis edilmesine, bunların güvence altına alınarak değişen koşullara göre geliştirilip uyarlanmasına ve bu evrensel değerlerin, demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün tüm dünyada egemen olması noktasında gayretlerine kararlılıkla devam etmektedir. Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de Anayasamızda belirtilen temel hak ve özgürlüklerin her bir vatandaşımız tarafından tam ve doğru olarak rahatça kullanılabilmesi için Valiliğimiz başta olmak üzere tüm kurumlarımız hassas bir sorumluluk anlayışı içerisinde, görevlerini en iyi şekilde yapmaya gayret etmektedir.Bu duygu ve düşüncelerle, tüm vatandaşlarımızın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutluyorum” ifadelerine yer verildi.