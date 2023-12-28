Sakarya Valisi Yaşar Karedeniz, Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen feci kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralıları ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya kesimi Taşkısığı mevkiinde 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 8’i ağır 59 kişi ise yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz yaralıları ziyaret etti. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden Vali Karadeniz, yaralanan ve müşahede altında tutulan vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun temennisinde bulundu. Vali Karadeniz, yaralıların durumu hakkında tek tek bilgi aldı.