Çocukların fikirlerini özgürce ifade edebilmeleri, yerel yönetim süreçlerine aktif olarak dahil olmaları ve kent yaşamına katkı sunmaları amacıyla hayata geçirilen Çocuk Meclisi’nin açılış toplantısının ilk oturumunda; Çocuk Meclisi toplantılarının her yıl düzenli şekilde yapılması, Sancaktepe Çocuk Hakları Beyannâmesi’nin benimsenmesi ve toplam 7 gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Program boyunca çocuklar; çevre, eğitim, sosyal yaşam, dijital güvenlik ve daha yaşanabilir bir şehir gibi konularda görüşlerini dile getirerek ilçeye dair öneri ve beklentilerini paylaştı. Sancaktepe Çocuk Meclisi’nin düzenli aralıklarla toplanarak ilçenin çocuk hakları politikalarının şekillenmesine katkı sunması hedefleniyor. Sancaktepe Belediyesi, Çocuk Meclisi ile ilçedeki çocukların hak ve sorumluluk bilincinin güçlendirilmesini, kendilerini ifade etme becerilerinin desteklenmesini ve yerel yönetime aktif katılım sağlamalarını amaçlıyor.

Kaynak: İHA