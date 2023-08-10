Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 1999 yılında şehit düşen Mehmet Bilgin’in ailesiyle bir araya geldi.

Vali Kızılkaya eşi Nurten Kızılkaya, vatani görevini yerine getirirken 1999 yılında şehit düşen Mehmet Bilgin’in ailesi ziyaret etti. Şehidin annesi Fatma babası Nejdet ile bir süre sohbet eden Kızılkaya, "Nejdet amcamızın ve Fatma teyzemizin hatırını sorarak hayır dualarını aldık. Vatan için canını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.

Ziyaret tüm şehitler için okunan Fatiha ile son buldu.