Türkiye’nin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmek amacıyla yürütülen “Anadolu’yuz Biz” projesi çerçevesinde Denizli’den gelen gençler Bilecik’te ağırlandı.

34 genç Bilecik’in tarihi, turistik ve kültürel yerlerini ziyaret edip ayrıca sosyal sorumluluk projelerinde bulunurken, dolu dolu bir program geçirildi. İlk gün tanışma etkinlikleri ve aktivitelerde bulunan gençler, ikinci gün Söğüt’te Ertuğrul Gazi Türbesi ziyareti, Kuyulu Mescit ziyareti, Dursun Fakıh Türbesi ziyaret etti. Ardından kent merkezinde Pelitözü Göleti ziyaretinin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ile bir araya geldiler.

Programın devamında Şeyh Edebali Türbesi, saat kulesi, Yaşayan Şehir Müzesi ziyaretiyle gençler günü tamamladı. Üçüncü gün de Bozüyük ve Pazaryeri ilçelerini ziyaret eden gençler son günde Osmaneli ziyaretinde bulundu. Ziyaretler hakkında açıklama yapan İl Müdürü Özdemir, "İlimizde geçirdikleri 4 gün içerisinde kültürel gezilerle beraber çeşitli sosyal faaliyetlerde bulunan gençler; Huzurevi ziyareti, çevre temizliği, kedi ve köpekler için su ve mama dağıtımı, çeşitli etkinlikler, yaşlı ziyaretleri, kuş yemliklerinin hazırlanması ve asılması gibi gönüllülük faaliyetleriyle birlikte sosyal bilicin oluşturulmasına katkıda bulundu" dedi.