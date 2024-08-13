Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel’e iade-i ziyarette bulundu. Vali Toraman, ziyarette Başkan Yüksel’den ilçenin genel durumu, projeler ve belediyenin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İade-i ziyaret, Ezine Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşti. Belediye Başkanı Güray Yüksel, Vali Ömer Toraman’ı karşıladı. Ziyarette, Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş’te hazır bulundu. Başkan Yüksel, Vali Toraman’a, ilçede yürütülen sosyal ve altyapı projelerinin yanı sıra, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik planlanan yeni proje ve devam eden yatırımlar hakkında da bilgi verdi. Yapılacak projeler ve etkinlikler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Vali Ömer Toraman, belediye hizmetlerinin verimliliğini artırmaya yönelik olarak atılacak adımlar hakkında değerlendirmelerde bulunurken, devlet ve yerel yönetim iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Başkan Yüksel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Toraman’a iade-i ziyaret için teşekkür etti.