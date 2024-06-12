Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan ilçesinde gerçekleştirilen Saros Körfezi Master Plan Toplantısı’nda, turizm temsilcileri ile bir araya geldi.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Konferans Salonu’nda başlayan toplantıda, Saros Körfezi’ndeki turizm işletmeleri ile ilgili bilgi veren Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, “Enez bölgesinde 1094 kapasiteli olmak üzere toplam 19 belgeli konaklama işletmesinde 1252 yatak var. Keşan’da turizm tesis belgeli toplam 39 belgeli, 5 bin 326 yatak kapasitemiz var. Yine Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli 5 plaj işletmesi bulunuyor. Günübirlik konutların turizm amaçlı kiralanmasıyla ilgili kanun kapsamında; 1764 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 700’ü için belge düzenlenirken, 591 başvuruyu eksik belge nedeniyle reddettik. Saros bölgesi, Türkiye’de günübirlik turizm amaçlı konutların kiralanmasında 5. sıradayız” dedi.

"75 kilometrelik sahilde güvenliği ve temizliği çok iyi sağlamamız lazım"

Edirne Vali Yunus Sezer ise 75 kilometrelik sahil bandında ekolojik değer taşıyan muhteşem alanların yer aldığını belirterek, “Tüm limanlar, park alanlarıyla ilgili altyapı çalışmalarına başladık. Bir diğer önemli avantajımız da büyükşehirlere yakın olmamız. Ancak yapılaşma olarak çok kötü durumdayız. Master planı da bu işe yarayacak. Burada turizm temsilcileri ile kafa kafaya verip, Saros Körfezi’ni nereye götürebiliriz? Özel işletmeleri nasıl buraya çekebiliriz? Sezonu nasıl uzatabiliriz? Kışın da burada kampların ve benzeri doğa turizminin yapılacağı şekilde buraları nasıl açık tutabiliriz? Burayı Türkiye’nin bir incisi olacak ve geleceğe güzel bir miras olarak bırakacak şekilde nasıl yapabiliriz? Bunların çalışması içerisinde olmamız lazım. 75 kilometrelik sahilde güvenliği ve temizliği çok iyi sağlamamız lazım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızın genelgesi çerçevesinde vatandaşlarımızın sahillere ulaşımına engel olanları kaldırmamız lazım. İşletmelerin vatandaşlara verdiği hizmet standartları olmazı lazım” şeklinde konuştu.

“Enez’de bu yıl deniz polisi karakolu olacak"

Sahillerde vatandaşların girişini engelleyecek şekilde amacı dışında kullanılan yapılar yapılmamasını isteyen Sezer, "Enez ve Keşan’da vatandaşlarımızın rahatlıkla girebileceği halk plajları yapalım istiyoruz. Enez’de bu yıl Emniyet Genel Müdürlüğü’müzden kadrosu çıkan deniz polisi karakolu olacak. Ayrıca sahil bandında mobil karakollarımız olacak" diye konuştu.