Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan ilçesindeki yapımı devam eden Keşan Jandarma Komutanlığı binası ve fen lisesi inşaatlarını yerinde inceledi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, beraberindeki heyet ile birlikte, Keşan ilçesinde devam eden 16 sınıflı Fen Lisesi binasındaki inşaat çalışmalarını yerince inceledi. Burada yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Sezer, daha sonra yine inşaatı devam eden İlçe Jandarma Komutanlığı binasında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.