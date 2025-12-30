Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Sultan 2. Abdülhamit döneminde 'kurtboğazı' tekniğiyle hiç çivi kullanılmadan inşa edilen 145 yıllık Nüzhetiye Camisinde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Nüzhetiye Mahallesi'nde bulunan ve Kocaeli Valiliği tarafından restorasyonuna başlanan Nüzhetiye Camisinde incelemelerde bulundu. Sultan 2. Abdülhamit döneminde Başmabeyinci Hacı Ali Paşa tarafından yaptırılan ve 1880 yılında ibadete açılan cami, 'kurtboğazı' tekniğiyle çivi kullanılmadan inşa edilmesiyle dikkati çekiyor.

Başkan Sezer, caminin ilçenin önemli kültürel miraslarından biri olduğunu vurguladı. Restorasyonun aslına uygun yürütüldüğünü belirten Sezer, 'Çivi kullanılmadan kurtboğazı tekniği ve muhteşem ahşap işçiliğiyle, yığma yapı olarak inşa edilen, ilçemizdeki en önemli kültürel miras eserlerden biri olan camideki restorasyon çalışmaları devam ediyor. Cami, restorasyon çalışmalarıyla aslına uygun şekilde yapıldığı günkü ihtişamına kavuşacak ve özellikle iç mekan süslemeleri gelecek kuşaklara aktarılacak' dedi.

Başkan Sezer, incelemelerinin ardından 'Buğday Tanesi Engelsiz Sosyal Yaşam Köyü'nü ziyaret ederek, özel bireylerle bir araya geldi ve kursiyerlerin el emeği ürünlerini inceledi.

Mahalle temasları kapsamında 102 yaşındaki Zeynep Kuş'u da evinde ziyaret eden Sezer, asırlık çınarın hayır duasını aldı.