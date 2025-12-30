Gaziosmanpaşa Belediyesi, sporun gelişimini desteklemek ve sporcuları yeni başarılara teşvik etmek amacıyla ilçedeki 21 futbol takımı ile 17 ferdi spor kulübüne toplamda 2 buçuk milyon lira nakdi destekte bulundu. Programda konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, ilçede hayata geçirilecek spor yatırımlarının müjdesini de verdi.

Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen nakdi destek törenine Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, ilçede faaliyet gösteren spor kulüplerinin yöneticileri, antrenörler ve sporcular katıldı. Başkan Vekili Karadeniz, spor kulüplerinin her biri için hazırlanan temsili çekleri, kulüplerin yöneticilerine takdim etti. Programda konuşan Başkan Vekili Karadeniz, 'Sporun gelişimi ve geleceği adına attığımız bir adımın daha gururunu hep birlikte yaşıyoruz. İlçemizde 21 futbol takımı ve 17 ferdi spor kulübüne, toplamda 2 buçuk milyon lira tutarındaki nakdi desteği hayata geçirmiş oluyoruz' dedi.

Küçükköy Stadı, Gençlik Merkezi, Spor Vadisi Projesi

Gaziosmanpaşa'yı genç nüfusuyla birlikte bir spor ilçesi haline getirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Karadeniz, 'Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız bizlere 500 Milyon liralık bir bütçe verdi. Biz bu bütçeyle bir gençlik merkezi, bir stadyum ve bir de spor vadisi projesi hazırladık. Önümüzdeki günlerde Sayın Bakanımızla stadyumu yerinde ziyaret edeceğiz, sonrasında da hızlıca inşa çalışmalarına başlayacağız' dedi. Karadeniz, Spor Vadisi Projesi kapsamında büyük bir şehir parkı oluşturacaklarını söyleyerek, projede 2 futbol sahası, 2 basketbol sahası, 2 tenis kortu, kadınlara özel bir spor kompleksi, bir sosyal tesis ve tam donanımlı bir gençlik merkezinin yer alacağını ifade etti.

'Tüm branşlarda spora hizmet eden, yatırım yapan bir iktidarımızın olması bizim şansımız'

Son 20 yılda ülkede spora ciddi yatırımlar yapıldığının altını çizen Başkan Vekili Karadeniz, 'Her branşta sporu destekleyen ve sporcunun yanında olan, futbolculuktan, toprak sahalardan gelen bir Cumhurbaşkanımız var. Yine bir şansımız da futbolu bilen, sporu bilen bir Spor Bakanımız var. Dolayısıyla sadece futbola değil, tüm branşlarda spora hizmet eden, yatırım yapan bir iktidarımızın olması bizim şansımız. Bizler de görevde olduğumuz sürece spor kulüplerimize destek olmaya var gücümüzle devam edeceğiz' diye konuştu.