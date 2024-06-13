Bursa Valiliği, tarafından alınan karar şu şekilde;

“2024 yılı Kurban Bayramı tatili ve 2023 – 2024 Eğitim Öğretim yılının sona ermesinin aynı döneme rastlaması nedeni ile vatandaşlarımızın 14 – 15 Haziran 2024 tarihlerinde özellikle büyük şehirlerimizden diğer şehirlerimize ve turizm bölgeleri istikametine gidebileceği ve taşıt trafiğinin büyük oranda yoğunlaşabileceği göz önünde bulundurularak trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 06.00’dan itibaren 16 Haziran 2024 Pazar günü saat 05.00’e kadar;

D100 karayolu ve Anadolu (O4) otoyolu Batı – Doğu istikametine;

• İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük, Çankırı, Kastamonu, Çorum, Amasya ili katılımlarından,

• D575 karayolunda, Yalova ilinden itibaren,

• D650 karayolunda, Bilecik ili Bozüyük ilçesinden itibaren,

• D655 karayolunda, Düzce ilinden itibaren,

• D750 karayolunda, Zonguldak ili Devrek ilçesinden itibaren,

• D755 karayolunda, Karabük ilinden itibaren,

• D765 karayolunda, Kastamonu ve Çankırı illerinden itibaren,

• D795 karayolunda, Çorum ilinden itibaren,

D750 karayolunda ve Anadolu otoyolunda Gerede istikametine Ankara ilinden itibaren,

Ankara - Kırıkkale - Samsun ili istikametine;

• Ankara, Kırıkkale, Çorum, Amasya ili katılımlarından,

• D200 karayolunda, Ankara ilinden itibaren,

• D765 karayolunda, Kırıkkale ilinden itibaren,

• D765 karayolunda, Yozgat ilinden itibaren,

Antalya ili istikametine;

• D650 karayolunda, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Burdur ili katılımlarından itibaren,

• D300 Karayolunda, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar ili katılımlarından itibaren,

İzmir ili istikametine;

• O5 (Gebze – İzmir) otoyolunda, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa katılımlarından itibaren,

• D300 Karayolunda, Ankara, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ili katılımlarından itibaren,

• D550 karayolunda, Çanakkale ilinden itibaren,

kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmemesi trafik düzeni ve güvenliğine katkı sağlayacaktır.

Ancak tedarik süreçlerinin aksamaması için; yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir.

Kamuoyuna ve vatandaşlarımıza duyurulur.”