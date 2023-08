We Are Football, Winning Streak Games tarafından 2021-06-10 tarihinde piyasaya sürülen, THQ Nordic tarafından yayınlanan spor oyunudur.We Are Football sistem gereksinimleri kaç gb diye merak ediyorsanız eğer yazımızın devamında sizler için önerilen ve minimum sistem gereksinimlerini hazırladık.

We Are Football sistem gereksinimleri oldukça basit gözüküyor.Bu güzel oyunu bilgisayarınızın çalıştıracağından şüphe duyuyorsanız, yanılıyorsunuz.Günümüz şartlarına göre ortalama bir sistem gereksinime sahip olan We Are Football , sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

We Are Football oyununun Minimum sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

İşlemci : AMD / Intel 2.6 GHz

Bellek : 4 GB

İşletim Sistemi : 64-bit Windows 7 / 8 / 10

Ekran Kartı : AMD/NVIDIA en az 1 GB

Depolama Alanı : 2 GB

We Are Football oyununun Önerilen sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

İşlemci : AMD / Intel 3.3 GHz

Bellek : 8 GB

İşletim Sistemi : 64-bit Windows 10

Ekran Kartı : AMD/NVIDIA en az 2 GB

Depolama Alanı : 2 GB

We Are Football herkes için yeterli seviye de uygun olabilecek bir depolama alanı kaplıyor.Oyunun yüklenmesi için istenilen depolama alanı 2 GB yer kaplamaktadır.

We Are Football günümüz şartlarında oldukça düşük ram ihtiyacına sahip bir oyun.Oyunun düzgün oynanabilmesi için 4 GB Ram sahibi olmalısınız.

Eğer We Are Football oynamak istiyorsanız aşağıdaki platformlardan birine sahip olmanız gerekir.İşte We Are Football oyununun çıktığı platformlar;