Değerli okurlarım bu haftaki yazımda sizlere biraz israf konusunda ve birazda tutumlu olma konusunda bir kaç satır karalayacağım.

Gerçi bu sütunlardan bu konuya yakın birçok yazı karaladım. Ancak ben yine üzülerek belirtmek zorundayım. İsrafın ne denli kötü bir şey olduğunu, bilmeyenimiz yoktur. İslam’a yakışmayan ve hatta İslam’ın kesinlikle reddettiği bir konu olduğunu bilmeyenimiz de yoktur. Her ne kadar israf konusunda uyarı yapsak ta, ancak insanlarımız bu uyarı ve ikazlara aldırmayıp israfı korkunç boyutlara getirmek için ellerinden gelenleri de ardlarına koymuyorlar.

İsraf konusunda yetkililer bir kampanya düzenleyerek, ülkemizde israfın korkunç boyutlara ulaştığını açıklasalar da, hatta konu ile ilgili olarak gerek basın yayın yolu ile gerekse camilerde vaazlar ve Cuma Hutbelerinde vatandaşlara israftan kaçınmaları anlatılsa da bir vurdumduymazlıktır gidiyor. Maalesef hala bu kötü alışkanlıktan vazgeçenimiz de yok gibi.

Ancak ben bu uyarılarında yeterli olduğunu sanmıyorum. Bence daha fazlası gerektiği inancındayım. Öyle ki tüm insanlarımızın kafalarına israf konusu kazınmalı. İllerde Valilik ve Belediye Başkanlığı İlçelerde yine Belediye ve Kaymakamlık tarafından el ilanları afişler basılıp dağıtılmalı ve konu sürekli canlı tutularak insanlarımızın israftan kaçınmaları sağlanmalıdır diye düşünüyorum.

Yaptığım kısa bir araştırma ile gördüm ki ülkemizde sadece ekmek israfın da ürkütücü bir tablo ile karşı karşıyayız. Her defasında bahsettiğim gibi, başta restoranlar olmak üzere, tüm gıda tüketimi yapılan müesseselerde artık ekmeklerin ve yiyeceklerin değerlendirilmesi gerekir. Yemek artıklarını ise hayvan barınaklarına verilmesi ile israfı iyi yönde değerlendirmek gerekir.

Yapılan araştırmalara göre, ülkemizde bir günde yaklaşık beş milyon ekmek çöpe atılıyor. Şu anda orta doğuda Filistin’de ve dünyanın birçok ülkesinde açlıktan telef olan yüzlerce insanı ve Afrika da yine aynı şekilde açlık ve susuzluk çeken insanları zaman, zaman televizyon haberlerinde ibret ile izlemekteyiz. Ben çöpler de ya da bir duvarın veya bir ağacın altına atılmış ekmekleri gördükçe içim sızlıyor.

İsrafın böylesine pes demekten başka söyleyecek söz bulamıyorum doğrusu!

Bakınız yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim de A’râf Sûresin de ne deniyor: “Ey Âdemoğulları! Her Namaz kılacağınız da güzelce giyinin. Yiyin. İçin, fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.” (A’râf. 7/31)

Peki, biz neden hala israf etmeyi inatla sürdürüyoruz? Bu konu da yeterince duyarlı değil miyiz? Ben yetmiş dört yaşındayım. Ve benden de yaşlı olanlar çok iyi hatırlarlar. Ekmeği karne ile aldığımız o kara günleri. Üstelik birinci sınıf, ikinci sınıf diye iki tür ekmek çıkardı. Birinci sınıf ekmeği parası olanlar yine karne ile alırdı. Şimdiler de bakıyorum bu nimetler biraz bayatladı diye çöpe atılıyor veya bazıları da akılı sıra hayvanlar yesin diye duvar kenarlarına, ağaç diplerine bırakıyor. Zamanla iyice katılaşan bu ekmekleri hiçbir hayvan yemiyor sonunda çöpe gidiyor. Belediyemizin ilçe genelinde muhtelif yerlere bayat ekmekler için koyduğu kutuları birçoğumuz görmezden gelip kısa yoldan çöpe atmaktan çekinmiyoruz.

Nimete saygımız adeta yok olmuş gibidir. Ya birçoğumuz israfın anlamını iyi kavrayamamışız. Ya da bile, bile Allah’ın israf konusunda ki uyarısını bilmiyoruz. Her halükarda ben israfın haram olduğuna inanıyorum. Özellikle de temel gıda maddemiz olan ekmeğe saygımız kalmadığı kanısındayım.

Bu konuda hiç abartısız söylüyorum, isterseniz şöyle bir çıkıp İnegöl’de bir dolaşın. Mutlaka sizde göreceksiniz, bir ağacın dibinde veya bir kaldırımın kenarında atılmış ekmekleri. İnsanlar ihtiyaçları kadar ekmek alıp tüketseler, Yada kalan bayat ekmekleri fırınlarında peksimet olarak fırınlayıp tüketmeyi deneyebilseler fena olmaz mı?.

Özellikle ekmeğin zamlandığı bu dönemlerde neden hala israfa yönelip, ekmek bulamayanlara nispet yapar gibi çöpe veya sağa-sola atmaya devam ediyoruz? Buna söylenecek tek kelime var:

“Allah böylelerini ıslah eyleye! Yüreklerine insaf, vicdanlarına merhamet vere!”

Yüce Rabbim soframızdan nimetimizi eksik etmesin… Kıtlık yüzü göstermeyip, bizleri bir dilim ekmeğe muhtaç etmesin… Amin!..