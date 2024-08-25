Vatan Caddesi’nde düzenlenecek 30 Ağustos Zafer Bayramı provaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

İstanbul’da Vatan Caddesi’nde gerçekleştirilmesi planlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı provaları nedeniyle saat 06.25’te bazı yollar trafiğe kapandı.

Kapanan yollar ve alternatif güzergahları ise şöyle;

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) Gidiş ve Gelişler, D100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı (VatanCaddesi) Girişleri, Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri, Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar, Tatlıpınar Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne Katılım, Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne Katılım, Sulukule Caddesi’nden (Kaleiçinden) Vatan Caddesi’ne katılım trafiğe kapatılırken sürücüler için alternatif güzergah ise Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D 100 Karayolu, O-3 Hal Yolu olarak belirlendi.