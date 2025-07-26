Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Kahraman silah arkadaşlarımız, 25 Temmuz 2025 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Millî Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.” ifadeleri kullanıldı. Açıklama, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler imzasıyla yayımlandı.

Şehit askerlerin görev yerleri ve şehadetlerine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Açıklamada ayrıca, “Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük… Vatan size minnettardır.” ifadelerine yer verildi.