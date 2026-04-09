Akşam namazına müteakip Fatih Camii’nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programında, aziz şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi. Programda, vatan uğruna canlarını feda eden kahraman polisler rahmet ve minnetle anıldı.

Duygu dolu anların yaşandığı programa çok sayıda vatandaşın yanı sıra polis teşkilatı mensupları da katıldı. Camiyi dolduran cemaat, birlik ve beraberlik içerisinde şehitler için ellerini semaya açarak dua etti.

Program sonunda vatandaşlar, Türk Polis Teşkilatı’nın toplumun huzur ve güvenliği için fedakârca görev yaptığını belirterek tüm emniyet mensuplarına teşekkür etti. 181 yıldır milletin huzuru için görev yapan polis teşkilatının şehitleri bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıldı.