Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için gerçekleştirdiği denetimlerin ardından, mevzuata aykırı ürünleri kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Uygunsuz ürünler listesi belirli aralıklarla güncellenirken, son eklemelerle birlikte listeye yeni marka ve ürünler de dahil edildi.

Yapılan son testlerde; lahmacun harcı ve dana kavurmada tek tırnaklı hayvan eti, peynirde yasaklı koruyucu madde olan natamisin, nar ekşisinde ise gıda kullanımına uygun olmayan boya tespit edildi.

İşte sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi:

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İşte taklit ve tağşiş listesine giren yeni ürünler:

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Kaynak: EKONOMİM