Bilecik’in Osmaneli ilçesinde vatandaşların şikayetleri ve istekleri doğrultusunda başlanan yol onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Osmaneli Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı taş ekibi, ilçenin çeşitli sokaklarında vatandaşlardan gelen şikayet ve öneriler üzerine yol onarım ve yenileme çalışmalarına başlamıştı. Bu çerçevede çalışmalar devam ederken, ekipler ihtiyaç duyulan alanlarda hasarlı yolları onararak yeniden döşedi. Gerçekleşen çalışmalar sonucunda ilçenin alt ve üst yapı ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması ve vatandaşların yaşam kalitesinin arttırılması amaçlanıyor.