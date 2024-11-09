Olay, 11 Ekim saat 23:00 civarında Kars’ın Ortakapı Mahallesi Gamp Caddesi’nde gerçekleşti. 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti'den Kars Milletvekili olarak seçilen Adem Çalkın’ın kardeşi Harun Çalkın, Muhammed Halitoğlu’na dört el ateş açtı.

Halitoğlu, Ankara’dan Kars’a düğünü için gelmişti ve saldırı sırasında bir kafede bulunuyordu. Halitoğlu’nun bacağına isabet eden kurşun, kemiğini kırdı. Saldırı esnasında, oradan geçmekte olan Hüseyin Altunbey isimli vatandaş da ayağından yaralandı. Her iki yaralı da Kars Harakani Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Halitoğlu’nun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

ELEŞTİREN HABERKER YAPTIĞI İÇİN HEDEF AILINDI

Sözcü’ye konuşan Halitoğlu, Harun Çalkın ile aralarındaki gerginliğin siyasi nedenlerden kaynaklandığını söyledi. Halitoğlu, Çalkın ailesini eleştiren haberler yaptığı için hedef alındığını belirterek şöyle konuştu: "Kardeşi bana yaklaşarak ‘Senin burada ne işin var’ dedikten sonra ateş açtı. Manevra yaparak bazı kurşunlardan kurtuldum, ama biri ayağıma saplandı ve kemiği kırdı. Kendisi de daha sonra gidip teslim olmuş. Ama ne yazım ki yerel medya olayı bilmesine rağmen yazmadı. Bugün düğünüm vardı, bunun için geldiğimi biliyorlardı. Bilerek bu saldırı yapıldı. Düğünümüzü de erteledikç."

SALDIRGAN POLİSE TESLİM OLDU

Harun Çalkın, saldırı sonrasında silahıyla birlikte Kars Asayiş Şube Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Çalkın polise verdiği ifadesinde genel yayın koordinatörü Muhammed Halitoğlu’nun kendisine ve ailesine hakaret ettiğini söyledi. Saldırının olduğu gün Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile birlikte esnaf ziyaretinde bulunan AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.