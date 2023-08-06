Emel Gözükara Durmaz, Bursa'nın 1975 doğumlu ve Yıldırım ilçesinde doğan bir çevre mühendisidir. 1997 yılında kendi mühendislik şirketini kurarak çevre sektöründe danışmanlık yapmaya başlamıştır. Bursa Kız Lisesi'nde lise eğitimini tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde yüksek öğrenimini tamamlamış ve 2001 yılında "Bursa Ovasında mevcut yeraltı su yataklarında temel kirlilik parametrelerinin araştırılması" başlıklı tezi ile yüksek lisans derecesi almıştır.

2006 yılında aktif siyasete adım atan Emel Gözükara Durmaz, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bursa İl Teşkilatı'nda çeşitli görevler üstlenmiştir. İl Tanıtım Medya Başkanlığı, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı ve İl Ar-Ge ve Tanıtım ve Medya Başkanı gibi önemli görevleri başarıyla yerine getirmiştir. Ayrıca, 2019 yılında AK Parti Bursa Kadın Kolları Başkanı olarak seçilmiştir.

Emel Gözükara Durmaz, 2023 genel seçimlerinde Bursa'nın 2. bölgesinden AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilmiş ve bu seçimde başarılı olarak 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) seçilmiştir. Meclis'te görev aldığı Çevre Komisyonu'nda çevre konusundaki uzmanlığını ve deneyimini kullanarak ülkenin çevre politikalarına katkı sağlamaktadır.

Evli ve bir çocuk annesi olan Emel Gözükara Durmaz, çevre alanında uzmanlığı ve siyasi deneyimiyle ülkesine hizmet etmeyi amaçlamaktadır.