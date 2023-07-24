Mehmet Atmaca, 1966 yılında Trabzon'un Çaykara ilçesinde doğmuş bir siyasetçi ve inşaat yüksek mühendisidir. Orta öğrenimini Bursa'nın İnegöl ilçesinde tamamladıktan sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden mezun olmuş ve yüksek lisans eğitimini yine aynı üniversitede tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimi sırasında, Mevcut Yapıların Performans Değerlendirmesi ve Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı konularında uzmanlaşmıştır.

İnşaat yüksek mühendisi olarak kariyerine devam eden Mehmet Atmaca, Serbest Mühendislik alanında çalışmalar yapmaktadır. Türkiye'nin yanı sıra yurtdışında da Yüksek Yapı ve Endüstriyel Yapılar konusunda önemli projelere imza atmıştır.

Siyasi kariyerine Saadet Partisi'nde çeşitli kademelerde görev alarak başlamış ve son olarak Saadet Partisi Bursa İl Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Ancak, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde Millet İttifakı'na katılarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listesinden Bursa 1. Bölge 3. Sıra Milletvekili Adayı olarak gösterilmiştir.

Mehmet Atmaca, evli ve dört çocuk babasıdır. Onun uzun yıllar boyunca siyaset ve inşaat mühendisliği alanında önemli çalışmalar yaptığı bilinmektedir. Mehmet Atmaca'nın, hem inşaat mühendisliği alanında sağladığı başarılar hem de siyasi vizyonuyla gelecekte de ülkesinin kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceği beklenmektedir. Kendisi, sahip olduğu bilgi ve birikimle ülkenin gelişimine katkı sağlayacağına inandığını dile getirmektedir.