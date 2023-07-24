Bursa’da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri seviyesinde olmasına rağmen hissedilen sıcaklığın 40 derecelerin üzerine çıkması günün belirli saatlerinde yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sıcaklıklara alışkın olduğu bilinen küçük baş hayvanlar bile oluşan nem nedeniyle kendilerini gölgelik alanlara atmaya başladı. Bursa’nın merkezinde otlak bir araziye bırakılan keçiler, sahibinden kurtularak kendilerini sanayi bölgesinde ki gölgelik bir alana sığındı.

Yıldırım İlçesi Karapınar mevkiinde bulunan sanayi bölgesinde sahipsiz olduğu görülen keçiler, Yeşim Tekstil Fabrikasının arkasında yer alan gölgelik bir alanda görüldü. Yarı baygın şeklinde ki keçiler, bölgeden geçen araç ve insanlara bile aldırış etmeden kaldırım ve caddeye yattılar.

“Sıcaktan sonunda keçiler bile kaçırdı” dedirten bu görüntüleri meraklı bir vatandaş çekti. Çekim esnasında hiç tepki vermeyen keçilerin bitkin olduğu görülüyor.



ÇARŞAMBA TERMOMETRE TAVAN YAPACAK

Bu arada meteorolojiden edinilen bilgiye göre hava sıcaklıkları Bursa’da Çarşamba günü en üst noktaya çıkacak. Hava sıcaklığının 42, hissedilen sıcaklığın ise 50 dereceyi bulabileceği söyleniyor. Uzmanlar özellikle hafta boyunca sıcaklıkların devam edeceğini ancak Çarşamba günü mümkün olmadıkça vatandaşların kavurucu sıcağın etkisinde kalmamaları noktasında uyardılar.