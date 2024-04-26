Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde eğitim-öğretim veren kurumlar arasında yer alan Velimeşe Anadolu Lisesi’nde 10. dönem 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı çerçevesinde hazırlanan bilim fuarı açıldı.

Velimeşe Anadolu Lisesi’nde 10. dönem 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı çerçevesinde hazırlanan bilim fuarı açıldı. Ergene Kaymakamı Kadir Duman, Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Parıltı, Ergene Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Erkul ve Turgut Şentürk, okul müdürleri, proje koordinatörleri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Velimeşe Anadolu Lisesi Bilim Fuarında 17 danışman öğretmen ve 65 öğrenci tarafından hazırlanan 20 proje sergilendi. Ergene Kaymakamı Kadir Duman beraberinde protokol üyeleri ile tüm projeleri tek tek inceleyerek öğrencilerin sunumlarını dinledi.

Velimeşe Anadolu Lisesi Müdürü Talat Mutlu da Ergene Kaymakamı Kadir Duman’a yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgiler verdi.

Kaymakam Duman, programın sonunda fuarda emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.