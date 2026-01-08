Edirne'de etkili olan sağanak yağışın ardından kent genelinde cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Bozuk ve altyapısı yetersiz yollar nedeniyle birçok noktada su birikintileri oluşurken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Edirne'de şehir merkezindeki ana arterlerde yağışla birlikte yollar suyla kaplandı. Bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, çukurlu yollarda suyun da etkisiyle otomobillerde maddi hasarlar meydana geldi. Çukura giren araçları lastikleri patladı, bazı sürücüler lastiklerini yol kenarında değiştirmek zorunda kaldı.

Bozuk yollar sebebiyle aracı zarar gören bir vatandaş belediyeye sert tepki göstererek, 'Çukur değil bebek mezarı' sözleriyle duruma isyan etti. Vatandaşlar ise yolların tamamen suyla kaplanması nedeniyle Edirne Belediyesi'ne sert tepki gösterdi.

Sağanak yağıştan Edirne Otogarı da etkilendi. Otogar çevresinde ve bazı bölümlerinde oluşan su birikintileri nedeniyle yolcular ve esnaf mağduriyet yaşadı.

Kent genelinde ortaya çıkan manzara nedeniyle vatandaşlar, 'Edirne değil Venedik' sözleriyle yaşanan duruma tepki gösterdi.

Her yağışta benzer manzaraların yaşandığını belirten vatandaşlar, altyapı ve yol sorunlarına kalıcı çözüm üretilmesini istedi.