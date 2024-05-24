Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi’nde Müzeler Haftası nedeniyle düzenlenen ’Vesikalar Sergisi’ ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bozüyük Şehir Müzesi’nde düzenlenen sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sergide müzenin arşivinde bulunan Çolak Ailesi’nin ticari işletmeleri olan Bozüyük Kereste Fabrikası, Bozüyük Tamir ve Döküm Atölyesi, Simav ve Dursunbey Kereste Fabrikaları, Çolak Kiremit Fabrikasına ait vesikalar, resmi kurumlarla yapılan yazışmalar, ilçedeki farklı kurumlardan verilen ve bağışçıların sayesinde müzenin arşivine eklenen daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış tarihi vesikalar görücüye çıktı. Sergi, 25 Mayıs Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.