Avrupa’nın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından IFA’da, çevreci ve yenilikçi teknolojiler sergilenmeye devam ediyor. Vestel, çevreci beyaz eşya ve küçük ev aletlerini yapay zekayla harmanlıyor.

Vestel, bu yıl 32’nci kez katıldığı IFA 2024’te, 3 bin metrekarelik standında sergilediği, sürdürülebilir üretim anlayışı ile üretilen, enerji ve su tasarrufu konusunda tescilli, hayatı kolaylaştıran ve tasarımlarıyla öne çıkan beyaz eşya, tüketici elektroniği ve küçük ev aletleriyle dikkatleri üzerine çekti.

IFA’da açıklama yapan Vestel CEO’su Ergün Güler, “Şirket olarak, sürdürülebilirliği yalnızca bir hedef değil, kurum kültürü olarak görüyoruz. Akıllı yaşam çözümlerimizle, hayatı kolaylaştıran yenilikçi teknolojiler geliştiriyoruz. Bu teknolojilerle kullanıcılarımızın yaşam kalitesini artırırken, çevresel sorumluluklarımızı da yerine getiriyoruz. Vestel Akıllı Yaşam uygulaması, kullanıcıların Vestel markalı cihazlarını sadece kontrol etmelerine olanak tanımakla kalmıyor, aynı zamanda evlerindeki enerji ve su tüketimini optimize ederek sürdürülebilir bir yaşam tarzı benimsemelerini sağlıyor. Yapay zeka destekli özelliklerle güçlendirilmiş bu uygulama, kullanıcıların ev işlerini kolaylaştırırken çevresel etkilerini de en aza indirmelerine yardımcı oluyor. Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi ile iş birliğimiz, kullanıcıların hayatını daha verimli, konforlu ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyor” dedi.

Şirket ayrıca, dünyanın önde gelen markalarıyla birlikte Home Connectivity Alliance (HCA) ve Connectivity Standard Alliance (CSA) üyelikleri aracılığıyla, farklı ürün ve markaları ekosistemine dahil ediyor.

Hem çevreci hem akıllı

Yapılan açıklamaya göre, çamaşır yıkama sırasında açığa çıkan mikroplastikleri filtreleyerek su kaynaklarının korunmasına yardımcı olan ödüllü Mikrofiber Filtre teknolojisi ve daha hassas tambur hareketleriyle mikrofiber parçacıkların oluşumunu azaltan FiberAvoid Teknolojisi yoğun ilgi gördü. Ayrıca ziyaretçiler Rainfall Teknolojisi sayesinde düşük su tüketimleriyle yıkama verimliliğini artırırken, durulama aşamasında kullanılan suyu depolayarak bir sonraki yıkama programında yeniden kullanan WaterBox Teknolojisine, çamaşırlardaki evcil hayvan tüylerini etkili şekilde temizleyen Pet Hair Shield programına ve çamaşırlardaki evcil hayvan, sigara ve yemek kokularını özel bir uygulama ile gideren, hoş koku veren Aroma Refresh Teknolojisine yoğun ilgi gösterdi.

Vestel’in alanda sergilediği ürünlerden, A-65% enerji sınıfına sahip Rainfall Teknolojili çamaşır makineleri yanında A+++-25% enerji sınıfına sahip Multi-Inverter+ Teknolojili kurutma makineleri, Avrupa Birliği’nin yeni enerji regülasyonundaki en yüksek enerji sınıfı olan A kategorisinde yer alacak.

Yapay zekalı çamaşır makineleri

Fuarda yer alan Vestel çamaşır makineleri 38 desibel, kurutma makineleri ise 57 desibel gürültü seviyeleriyle sessiz çalışma özelliğini bir adım öteye taşıdı. Markanın yapay zeka kullanan Washwizard ve Intellicare AI teknolojileri, kullanıcıların alışkanlıklarını ve isteklerini gelişmiş arayüzlerle öğrenerek, her kullanıcı için farklı programlar oluşturarak tamamen kişiselleştirilmiş yıkama deneyimi sunuyor. Ayrıca Intellicare özelliğine sahip çamaşır ve kurutma makineleri üst üste konumlandıklarında, kurutma makinesi, çamaşır makinesi üzerindeki gelişmiş TFT ekranlı knob ile kontrol edilebiliyor.

Daha az enerji tüketimi

Şirketin fuarda sergilediği ürünler arasında yer alan, enerji tüketimini azaltan Isı Pompası Teknolojisine sahip bulaşık makinesi, sınıflandırmada en iyi seviye olan A sınıfının yüzde 20 daha altında enerji verimliliği sağlıyor. Fuarda bulaşık makinesi segmentinde sergilenen ürünler arasında her programda deterjan konulmasına gerek kalmadan otomatik olarak dozaj sağlayarak çalışabilen kullanıcı ve çevre dostu Dose-On Teknolojili bulaşık makineleri, filtrenin sık sık elle temizlenmesi ihtiyacını minimuma indiren Otomatik Temiz Filtre Teknolojisi, bulaşık makinesinde suyun sertlik seviyesini otomatik olarak ayarlamasını sağlayarak cam eşyaların uzun süreli korozyonunu önleyen Oto Cam Güvenliği Teknolojisi, mobil uygulama üzerinden 11 farklı program arasından istenilen programın yüklenmesine imkan tanıyan Download & Use Programı, alet gerektirmeden dört noktadan kurulum olanağı sunan 4 Nokta Montaj Sistemi dikkati çekti.

Küçük ev aletleri IFA sahnesinde

Şirket, bu yılki IFA’da küçük ev aletleri kategorisinde de dikkatleri çekti. Avrupa’daki markalı büyüme yolculuğunun temel taşları arasında yer alan kahve makineleri ve elektrik süpürgeleri, büyük ilgi gördü. Kahve Demleme Merkezi (ECBC) tarafından sertifikalandırılan ve filtre kahvede en iyi lezzeti sunan Vestel Brew 50, entegre öğütücü ve süt köpürtücüye sahip olan, portafiltredeki öğütülmüş kahveyi otomatik olarak sıkıştıran ve ideal miktarda kahvenin dökülmeden tam olarak sıkıştırılmasını sağlayan otomatik sıkıştırma özelliğiyle öne çıkan Vestel Barista Pro Yarı Otomatik Espresso Makinesi ve farklı renk seçenekleriyle her mekâna uyum sağlayan Vestel Retro Kahve Makineleri yer aldı.