Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bir işletme çarşı meydanında gerçekleşen olayda, vicdansız bir hırsız güvenlik kamerası tarafından yakalandı. Yaşlı hırsız, işletmenin tezgahında bulunan yardım kumbarasını çalarken anbean kameralara yansıdı.

Olay, Gemlik ilçesinde meydana geldi. Bir işletmeye giren yaşlı hırsız, önce tezgahtardan bir bardak çay istedi ve bu sırada dikkatini dağıttı. Ardından hırsız, tezgahtarın sırtını dönmesini fırsat bilerek, SMA hastası Yağız Batu bebek için toplanan bağış paralarının bulunduğu yardım kumbarasını hızla çantasına attı. Vicdansız hırsız, çalınmış kumbarayla birlikte çayını da alarak hızla işletmeden ayrıldı.

Ancak bir süre sonra yardım kumbarasının yerinde olmadığını fark eden tezgahtar, güvenlik kameralarına başvurarak hırsızın bu hırsızlığı nasıl gerçekleştirdiğini gördü. Hırsızın kumbarayı çalma anı net bir şekilde kameralara yansıdı. Bu keşif üzerine tezgahtar, olayı hemen polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri, bu vicdansız hırsızı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili olarak başlatılan tahkikat devam ederken, ailenin de hırsızlıkla ilgili şikayette bulunması bekleniyor.