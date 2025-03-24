Vigo, Havuz Kurye modeli ile işletmelerin kurye ihtiyaçlarına hızlı ve ekonomik bir çözüm getiriyor. Yapılan açıklamaya göre, işletmeler bu modelle kurye maliyeti, motor bakım ücreti, yakıt ücreti gibi ek maliyetlerle uğraşmadan ve sepet tutarı farketmeksizin paket başı sabit fiyatlarla teslimatlarını gerçekleştirebiliyorlar. Havuz Kurye modelinde, kuryelere kendilerine en yakın bölgedeki sipariş otomatik olarak atanıyor. Böylelikle, müşterilere de daha hızlı ve etkin teslimat hizmeti sunulmuş oluyor. Sadece yemek hizmeti yapan yerler için değil, çiçek dükkanından petshop’a kadar hizmet veren tüm işletmeler için Havuz Kurye modeli ile işletmelere avantaj sağlıyor.

"Hem kuryeler, hem de müşteriler için en avantajlı yöntem"

Vigo Operasyon Geliştirme Direktörü Murat Ceyran, "Havuz Kurye modelimiz il siparişlerin en uygun kurye tarafından alınmasını sağlayarak teslimat süreçlerinde hız ve verimliliği artırıyoruz. Tatil günlerinde, gece siparişlerinde, yoğun akşam siparişlerinde kurye bulamama sorunu Havuz Kurye modelimiz ile tarih ortadan kaldırıyoruz. Şirketimizin sunmuş olduğu teknoloji sayesinde her bir teslimatınızı takip edebilir, dilerseniz bunu müşteriniz ile de paylaşabilirsiniz. Elinizin altındaki raporlar sayesinde teslimat performansı hakkında detaylı bilgiye sahip olur, siparişlerinizi daha verimli yönetirsiniz. Bu sistem, hem kuryeler hem de müşteriler için en avantajlı çözümü sunuyor" dedi.

Açıklamaya göre Havuz Kurye modeli, Vigo’nun gelişmiş teknolojik altyapısı sayesinde siparişlerin optimum şekilde yönlendirilmesini sağlıyor. Kurye ağı, talebe göre dinamik olarak yönetilerek hem kuryeler için adil bir iş paylaşımı sunuyor hem de teslimat sürelerini minimize ediyor. Anlık olarak 13 şehirde bulunan Havuz Kurye modeli, çok yakında tüm Türkiye’de faaliyete geçecektir.