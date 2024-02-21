Süper Lig’de görev yapan teknik adamlarla temaslarını sürdüren A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bugün Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze ile bir görüşme gerçekleştirdi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bir araya gelen Montella ve Arveladze, Süper Lig’de oynanan futbol ve takımın son durumu hakkında fikir alışverişinde bulundu. Görüşmenin sonunda Arveladze, Montella’ya üzerinde isminin yazılı olduğu Fatih Karagümrük forması hediye etti.

Daha sonra antrenman sahasına giden ve futbolcularla selamlaşan Montella, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ve Asbaşkan Serkan Hurma ile bir süre sohbet ettikten sonra, idmanın tamamını takip etti.

Montella’nın Arveladze ile görüşmesinde Fatih Karagümrük Sportif Direktörü Umut Köse, A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Selçuk Şahin, A Milli Takım Atletik Performans Antrenörleri Pierpaolo Polino ve Vural Durmuş ile A Milli Takım Analiz Antrenörü Okan Aydıner de yer aldı.