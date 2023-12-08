Bilecik'in Pazaryeri'ne bağlı Gümüşdere Köy çıkışında sürücüsünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kamyon yan yattı. Olayda iki kişi yaralandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Alınan bilgiye göre Gümüşdere Köy çıkışı İnegöl Yolu üzerinde sürücülüğünü O. A.'nın yaptığı 26 ACY 536 plakalı kamyonun virajı alamayarak yan yatması sonucu tek taraflı yaralamalı trafik kazası meydana geldi.

Kazada sürücü, yolcu koltuğunda bulunan M. E adlı şahısla birlikte yaralanıdı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığını belirterek, Pazaryeri Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Yol tek taraflı olarak trafiğe açık bırakılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.