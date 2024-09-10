Vodafone tarafından geliştirilen ve toplumsal cinsiyet eşitliği başlığında dilde dönüşümü hedefleyen Kırmızı Çizgi, FLO GROUP çalışanlarının konuşma ve yazışma dillerinde daha cinsiyet eşit terimler kullanmalarına katkı sağlayacak.

Vodafone’un toplumsal ve ekonomik hayatta fırsat eşitliği sağlamayı hedefleyen Kırmızı Çizgi Dilde Dönüşüm projesi yaygınlaşıyor. Vodafone Business teknoloji çözümleriyle kullanıcılarla buluşan, toplumsal cinsiyet eşitliği başlığında dilde dönüşümü hedefleyen Kırmızı Çizgi, operatörün ardından FLO GROUP’ta da çalışanların konuşma ve yazışma dillerinde daha cinsiyet eşit terimler kullanmalarına katkı sağlayacak.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, şunları söyledi: “Vodafone Türkiye’nin sağladığı Kırmızı Çizgi çözümüyle, e-posta yazışmalarında kapsayıcılığa uymayan kelimeleri çizip eşitlikçi ve doğru ifadelere yer veren kapsayıcı bir dil öneriyoruz. Kırmızı Çizgi, yazışmalarımızda sıkça kullandığımız ve toplumsal cinsiyet eşitliği kavramlarıyla bağdaşmayan kelimeleri yakalayarak daha cinsiyet eşit karşılıklarını öneriyor. Bu şekilde iş süreçlerimizde ve gündelik hayatta kullandığımız kelimeleri daha farkındalığımız yüksek şekilde seçiyoruz. Kırmızı Çizgi şimdi kurumsal hayatta başka organizasyonlara da örnek oluyor ve geniş çevrelerde ilgi görüyor. Kırmızı Çizgi’yi FLO GROUP çalışanları için de kullanılabilir hale getirdik. Şirket olarak, daha eşitlikçi bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz.”

Konu hakkında değerlendirmede bulunan FLO GROUP Eşitlik, Çeşitlik ve Kapsayıcılık Komitesi Lideri, Aksesuar Kategori Direktörü Didem Balcı, “Grup olarak, hayatın her alanında eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılığı savunuyor ve güçlü bir toplumun ancak eşitlikle mümkün olacağını düşünüyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık komitemizle bugüne kadar kadın çalışma arkadaşlarımızın kariyer yolcuklarında onlara destek olmak için birçok adım attık. Buradaki çalışmalarımızı daha da güçlendirmek için projelerimizi derinleştirmeye devam ettiğimiz bu süreçte Vodafone’un toplumsal ve ekonomik hayatta fırsat eşitliği sağlamayı hedefleyen Kırmızı Çizgi Dilde Dönüşüm projesi kapsamında yaptığımız iş birliğini anlamlı buluyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği için öncelikle kullandığımız dili değiştirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Eşitsizliği vurgulayan söylemlere karşı öz denetim sağlayacak Kırmızı Çizgi Dilde Dönüşüm projesini çalışma arkadaşlarımız için kullanılabilir hale getirdiğimiz için memnuniyet duyuyoruz. Dilimizdeki ayrımcı ifadeler yerine daha kapsayıcı alternatifler kullandığımız noktada toplumsal cinsiyet eşitliğine bir adım daha yaklaştığımıza inanıyoruz. Bu inancımız doğrultusunda komitemizle birlikte sözlü ve yazılı iletişimlerde kullanılan cinsiyet odaklı dilin ortadan kaldırılması ve bu konuyla ilgili çalışma arkadaşlarımız ve toplumumuzda farkındalığın oluşturulması için yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz.”

Sorumlu uygulama örneği olarak gösterildi

Verilen bilgiye göre Kırmızı Çizgi, e-postalarda toplumsal cinsiyet eşitliğiyle bağdaşmayan bir kelime kullanılıp cümle sonlandırıldığında yanda bir pop-up uyarı çıkarıyor. Uyarı, üzerini çizdiği kelimenin cinsiyet eşit bir kelime olmadığını belirtip alternatifini sunuyor. “Dönüştür” butonuyla ilgili kelime düzeltiliyor. Kırmızı Çizgi, toplumsal cinsiyet eşitliği başlığında farkındalığı artırırken, hem yazışma hem konuşma dilinde dönüşüme katkı sağlıyor. Kırmızı Çizgi’nin sözcük haznesi kullanıcıların önerileriyle sürekli geliştiriliyor. Kırmızı Çizgi Dilde Dönüşüm projesi, UNGC ve Accenture’un ortak hazırladığı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Raporu’nda “sorumlu uygulama örneği” olarak gösterilerek önemli bir başarıya imza attı.