Vodafone’un sunduğu yeni ‘Anında Bakiye’ özelliği sayesinde müşteriler Vodafone Mobil Ödeme için tanımlı olan bakiyelerini Vodafone Pay içindeki kartlarına aktararak hem online alışverişlerde hem de QR fonksiyonuyla fiziksel dünyada harcama yapabilecek.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, ödeme uygulaması Vodafone Pay ve ön ödemeli alışveriş kartı Vodafone Pay Kart’tan oluşan Vodafone Pay ürün ailesini yeni özelliklerle geliştirmeye devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, Yeni ‘Anında Bakiye’ özelliği sayesinde, müşteriler Vodafone Mobil Ödeme için tanımlı olan bakiyelerini Vodafone Pay içindeki kartlarına aktararak istedikleri yerde harcayabilecek. Müşteriler, sanal kartlarına aktardıkları Mobil Ödeme limitlerini online’daki harcamalarına ek olarak QR fonksiyonuyla fiziksel dünyada da harcayabilecek. Yüklenen tutarı, daha sonra telefon faturasına yansıtarak ödemek mümkün olacak.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: “Kolay, hızlı ve güvenli ödeme yöntemleri sunan Vodafone Pay uygulamamızı her geçen gün geliştiriyoruz. Yeni sunduğumuz ‘Anında Bakiye’ özelliğiyle, müşterilerimiz Vodafone Mobil Ödeme limitini Vodafone Pay Kart’ına aktararak tüm alışverişlerini hızlı ve pratik ödeme yöntemi olan Vodafone Pay Kart ile gerçekleştirip, aktardığı tutarı daha sonra mobil faturasında güvenle ödeyebiliyor. Müşterilerimiz, sanal kartlarına aktardıkları Mobil Ödeme limitlerini online’daki harcamalarına ek olarak QR fonksiyonuyla fiziksel dünyada da harcama yapabiliyor. Bu yeni özellikle, mevcut ekonomik durumda müşterilerimize yapacakları harcamaları bir sonraki fatura dönemine kadar erteleme imkânı ve kredi kartı olmayan ya da kart limiti dolu olan müşterilere harcama yapabilecekleri alternatif bir ödeme kanalı sunmayı amaçlıyoruz. Şirket olarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan dijital iş ortağı olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Açıklamaya göre operatörün müşterileri, Vodafone Mobil Ödeme ile sadece anlaşmalı işyerlerinde limitlerini harcayabilirken, ‘Anında Bakiye’ sayesinde bu limiti Pay Kart’ına aktarıp dilediği yerde harcama yapabiliyor ve bu harcamalarını daha sonra telefon faturasına yansıtarak ödeyebiliyor. Hem uygulama içi hem uygulama dışındaki ödemeler için kampanyalar mevcut olup, müşteriler harcadıkça kazanabiliyor. Kart taşımak istemeyen bir müşteri, sanal kartıyla da alışverişini yaparak harcamasını mobil faturasına yansıtabiliyor.

Alternatif ödeme yöntemi Vodafone Mobil Ödeme’de, yapılan harcamalar faturalı hatlarda telefon faturasına yansıtılırken, faturasız hatlarda bakiyeden düşülüyor. Bir mobil cüzdan uygulaması olan Vodafone Pay ise herhangi bir banka müşterisi olunmasına gerek kalmadan, online alışveriş yapmak, ATM’den para çekmek, fatura ödemek gibi basit bankacılık işlemlerini yönetmeyi mümkün kılıyor. Pay’in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı 5,5 milyona ulaştı.