TOBB, KGF ve bankaların iş birliğiyle hayata geçirilecek yeni kredi paketinde işletme başına üst limit 3 milyon lira olacak. Geçen yıl uygulanan Nefes Kredisi’nde bu limit 1,5 milyon lira olarak belirlenmişti.

Yeni dönemde krediler, 6 ay anapara ödemesiz dönem dâhil olmak üzere azami 48 ay vadeyle kullandırılacak. 24 aya kadar olan vadelerde yıllık yüzde 36, 24 ay üzerindeki vadelerde ise yıllık yüzde 34 faiz uygulanacak.

İlk etapta reel sektöre 25 milyar liralık kaynak sağlanması planlanırken, yıl içinde açıklanacak yeni paketlerle toplam kredi hacminin 100 milyar liraya çıkarılması hedefleniyor. Destekten TOBB’a bağlı oda ve borsa üyesi işletmeler yararlanabilecek.

9 banka aracılık edecek

Nefes Kredisi başvuruları Akbank, Denizbank, QNB Bank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Ziraat Katılım Bankası üzerinden yapılabilecek.

Geçen yıl ekonomi yönetimiyle sağlanan koordinasyon kapsamında kullandırılan Nefes Kredisi’nden 61 bin şirket faydalanmış, toplamda 81 milyar liralık kredi hacmine ulaşılmıştı.

Hisarcıklıoğlu: KOBİ’lerin yanında olmayı sürdürüyoruz

Yeni kredi paketine ilişkin değerlendirmelerde bulunan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, reel sektörün en önemli sorunlarından birinin finansmana erişim olduğunu belirtti. KOBİ kredilerindeki büyüme sınırlarının kredi kullanımını zorlaştırdığına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, bu süreçte işletmelere destek olmak amacıyla yeni bir kaynak oluşturduklarını söyledi.

KGF ve bankalarla iş birliği içinde hareket ettiklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, amaçlarının zor günlerden geçen KOBİ’lere destek vererek üretim ve ticaretin devam etmesine katkı sağlamak olduğunu vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, 2025 yılında üç aşamada uygulanan TOBB Nefes Kredisi’nden 61 bin firmanın yararlandığını ve KOBİ’lere sağlanan desteğin 81 milyar liraya ulaştığını belirterek, 2026 yılı için KGF Özkaynak Kefalet Programı kapsamında toplam 100 milyar liralık kredi hacmi oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Yeni paketin 25 milyar liralık ilk diliminin işletmelerin kullanımına açıldığını belirten Hisarcıklıoğlu, desteklerinden dolayı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’a, KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen’e ve programa katılan banka yöneticilerine teşekkür etti.

Kimler başvurabilir?

TOBB'a bağlı Oda-Borsa üyesi işletmeler TOBB Nefes Kredisi'ne başvurabilir.

Ne zaman başlıyor?

Başvurular, 8 Haziran 2026 tarihi itibariyle başlıyor.

Kredi limiti ne kadar?

TOBB Nefes Kredisi'nden bir firma azami 3 milyon TL kredi kullanabilecek.

Kredi hacmi ne kadar?

Kredi hacminin toplam büyüklüğü 100 milyar Türk Lirası olacak. İlk aşamada 25 milyar Türk Lirası iş dünyasının kullanımına sunulacak.

Ödeme koşulları neler?

Krediler, 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil toplam azami 48 ay vadeli olacak. Kredi, 24 aya kadar yıllık yüzde 36, 24 ay üzeri yıllık yüzde 34 faizle kullandırılacak.

Krediyi hangi bankalar verecek?

* Akbank

* Denizbank

* QNB Bank

* Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası

* Türkiye Garanti Bankası

* Türkiye Halk Bankası

* Türkiye Vakıflar Bankası

* Yapı ve Kredi Bankası

* Ziraat Katılım Bankası