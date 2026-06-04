Devlet İhale Kanunu’nda yapılan değişiklikle belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birliklerine ait taşınmazların satışına yönelik yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Düzenleme kapsamında kamu taşınmazlarının taksitli şekilde satılmasının önü açılırken, ödeme şartları ve teminat uygulamalarına ilişkin esaslar da belirlendi. Yeni uygulamaya göre taşınmaz satışlarında taksitli ödeme imkanından yararlanılabilmesi için bu seçeneğin ihale ilanında önceden belirtilmesi zorunlu olacak. İhaleyi kazanan alıcının talep etmesi durumunda ise satış bedeli taksitler halinde ödenebilecek.

PEŞİNAT EN AZ YÜZDE 25 OLACAK

Yeni düzenleme kapsamında satış bedelinin en az yüzde 25'inin peşin olarak ödenmesi zorunlu tutuldu. Kalan tutar ise en fazla iki yıl içerisinde ve en çok 12 taksitte tahsil edilebilecek. Taksitli ödeme tercih edilen satışlarda kanuni faiz uygulanacak. Ödeme takvimi, taksit adedi ve ödemeye ilişkin diğer koşullar ihale ilanında net olarak yer alacak. Bu sayede ihaleye katılmak isteyenler, ödeme şartları hakkında önceden bilgi sahibi olabilecek.

TAPU DEVRİ ŞARTLARI BELİRLENDİ

Düzenleme, tapu devri konusunda da yeni hükümler içeriyor. Alıcının banka teminat mektubu sunması veya idare lehine ipotek tesis etmesi halinde taşınmazın tapu devri satışın ardından hemen gerçekleştirilebilecek. Ancak gerekli teminatın sunulmaması ya da ipotek işleminin yapılmaması halinde tapu devri, taksitlerin tamamının eksiksiz şekilde ödenmesinden sonra gerçekleştirilecek.

GECİKEN TAKSİTLERE FAİZ UYGULANACAK

Taksitlerin zamanında ödenmemesi halinde idareler alacaklarını güvence altına almak amacıyla banka teminat mektubunu veya tesis edilen ipoteği nakde çevirebilecek. Ayrıca geciken taksitler için gecikme faizi uygulanacak. Düzenlemeyle birlikte ihalelerde alınacak geçici teminat oranı da yeniden belirlendi. Buna göre taşınmazın tahmin edilen bedelinin yüzde 3'ü ile yüzde 30'u arasında geçici teminat alınabilecek.

Yeni uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda olacak. Düzenlemenin, yerel yönetimlere ait taşınmaz satışlarında ödeme kolaylığı sağlayarak satış süreçlerini hızlandırması bekleniyor.